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03 Nisan 2017 20:51 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 20:53

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı!

Türkiye, St. Petersburg metrosundaki saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için Rusya'ya başsağlığı diledi.

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki patlamada çok sayıda can kaybı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en ic¸ten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil s¸ifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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