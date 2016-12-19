Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitti

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya-İran-Türkiye üçlü toplantısı için Moskova'ya gittiğini ifade etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karov'un öldürülmesinin ardından, Halep toplantısının ertelenmediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da toplantıya katılmak için Moskova'ya gittiği belirtildi.



Toplantıya Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları katılacak. Yarın yapılacak olan toplantıda Halep konusu konuşulacak.











Kaynak: AA