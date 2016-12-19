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19 Aralık 2016 21:41 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 21:45

Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitti

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya-İran-Türkiye üçlü toplantısı için Moskova'ya gittiğini ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gitti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karov'un öldürülmesinin ardından, Halep toplantısının ertelenmediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da toplantıya katılmak için Moskova'ya gittiği belirtildi.

Toplantıya Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları katılacak. Yarın yapılacak olan toplantıda Halep konusu konuşulacak.





Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gittiRusyaHalep toplantısı


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