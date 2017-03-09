Türkiye'den Pavlopulos'a yanıt

Türkiye, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un açıklamalarına ilişkin, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına itiraz etmenin, uluslararası hukuk çerçevesinde kendisine tanınan temel hak olduğunu vurguladı

Türkiye, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un açıklamalarına ilişkin, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına itiraz etmenin, uluslararası hukuk çerçevesinde kendisine tanınan temel hak olduğunu vurguladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ve samimi dostluk ilişkilerini geliştirmek istediği yönündeki ifadelerinin memnuniyetle not edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Diğer taraftan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın bu olumlu ifadelerin ardından uluslararası hukukun temel ilkeleri hakkında ciddi bir bilgi noksanlığına sahip olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyan açıklamalarını ise hayret ve endişeyle izliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini dikkate alarak Ege adalarında gayri-askeri statü ihdas ettiğinin anımsatıldığı açıklamada, Paris Barış Antlaşması'nın da bu statüyü daha da açık ve net bir şekilde tanımlayarak devam ettirdiği vurgulandı. Açıklamada, Paris Barış Antlaşması'nın Türkiye lehine objektif statü yarattığının altı çizildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dolayısıyla Yunanistan'ın Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder şekilde bu adaları silahlandırmasına itirazda bulunmamız uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemize tanınan temel bir hak ve hatta barış ve istikrarın korunması açısından bir ödevdir.



Herkesin erişebileceği bu derece basit ve temel bilgiler ortadayken, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, hayali bir Türk tehdidinin arkasına sığınarak ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı işine geldiği gibi yorumlayarak Ege adalarının uluslararası antlaşmalarla silahsızlandırılmış statüsünü aşındırmaya ve hatta yok saymaya kalkmak ve buna bir de AB kılıfı uydurmaya çalışmak, olsa olsa alternatif gerçeklik dünyasında yaşayanlara uygun ve siyaseten de basiretli olarak nitelendirilemeyecek bir yaklaşımdır."



Yunanistan'ın Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda Ege'de gerilimi tırmandırmakla itham ettiği belirtilen açıklamada, "Hal böyleyken, uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal etmekte beis görmeyen Yunanistan’ı temsil eden en üst düzeyli yöneticinin bu tip kışkırtıcı eylem ve söylemlere başvurmuş olması herhalde, başta AB ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası kamuoyuna Ege'de gerilimi tırmandıran tarafın kim olduğuna dair somut bir ipucu da vermiştir." ifadesi kullanıldı.



​Yunanistan'ın Ege meselelerinin çözümünde uluslararası hukukun önemine atıf yaptığının ancak uluslararası hukuk çerçevesinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldığında bundan kaçındığı vurgulanan açıklamada, "Muhatabımızın bu tutarsız yaklaşımına ve daimi hale gelen kışkırtıcı söylemlerine rağmen, uluslararası hukuktan doğan hak ve yükümlülüklerimize ve devlet ciddiyetine bağlılığımızdan taviz vermeyeceğimizi dünya kamuoyuna bir kere daha duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.