Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısını şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Lahor şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadelesinde başarıya ulaşacağına olan inanç vurgulanarak, Türkiye'nin bu mücadelede Pakistan'a desteğinin süreceği belirtildi.



Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin yakınlarında meydana gelen saldırıda 26 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı bildirilmişti.