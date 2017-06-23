Türkiye'den Pakistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı araç saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı araç saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuetta kentinde bugün düzenlenen terör saldırısı sonucu aralarında güvenlik görevlileri ile sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Mübarek ramazanda düzenlenen menfur terör saldırısının kınandığını açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan ile dayanışma içinde olacağımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.