Türkiye'den Mısır'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır'ın El Ariş kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve ilk belirlemelere göre 18 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.