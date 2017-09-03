Son Dakika!
03 Eylül 2017 19:10 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2017 19:13

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini en güçlü şekilde kınadı.

Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

Etiketler: kuzey koretürkiye


0Yorum Yap