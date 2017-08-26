Türkiye, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 26 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları hilafına gerçekleştirdiği ve bölgedeki gerginliği daha da artıracak üç balistik füze fırlatımının kınandığı belirtildi.



Açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni, BMGK kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü kışkırtıcı davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.