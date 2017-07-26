Numan Kurtulmuştan Kudüs'e gidin çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,"Gidebilenlerimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ziyarete gitsin. Oraya gidelim ki oradaki Müslüman kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını görsünler." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Gidebilenlerimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ziyarete gitsin. Oraya gidelim ki oradaki Müslüman kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını görsünler. Onların oradaki ticaretlerine, geçimlerine katkılarımız olsun. Orada İslami kimliğin önemli kalelerinden birisi olan Mescid-i Aksa'nın yalnız kalmadığını ortaya koyalım. İnşallah bunun sağlanabilmesini temin edeceğiz." dedi.



Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Antalya'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.



Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, kentin turizmdeki önemine dikkati çekerek bundan sonra daha sık ziyaret edeceğini söyledi.



Gelecek birkaç yılın çok iyi değerlendirilerek Türkiye'nin her alanda dünyanın birinci ligine çıkacağını, 10 büyük ekonomiden birisi olacağını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'yi bir esenlik adası haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.



"Türkiye'nin güzel günler göreceğine hep beraber şahit olacağız." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü olmasını, çevredeki ülkeler ve başta Müslüman halklar olmak üzere bütün dünyada zulmün engellenmesi, mazlumların elinden tutulması için istediklerini belirtti.



Kurtulmuş, konuşmasında Suriye ve Irak'taki gelişmelere de dikkati çekti.



Suriye'deki terör örgütü YPG'nin isminin SDG olarak değiştirilmesi konusunda ABD'nin önerisini anımsatan Kurtulmuş, "Türkiye, bu gidişinin önlenmesi için terör örgütleriyle çevrelenmek isteniyor. PKK, DEAŞ, YPG, SGD'siyle çevrelenmek isteniyor. İstedikleri şudur: Türkiye bunlarla uğraşsın, boğuşsun, kendisine ve geleceğine bakabilecek bir performansı ortaya koyamasın." diye konuştu.



Türkiye üzerine oynanan oyunlara vurgu yapan Numan Kurtulmuş, bu oyunu bozmanın milletin boynunun borcu olduğunu ifade etti.



"SADECE TÜRKİYE'DEN SES ÇIKIYOR"



İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde namaz kılan Müslümanlara uyguladığı şiddete yönelik tepkisini de aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Kudüs'te yaşananlara Batı dünyasından gık çıkıyor mu? Yine ülkelerden birisinin sözcüsü açıklama yapıyor. 'İsrail'in dedektörleri kaldırmış olmasından memnun olduk' diyor. İslam dünyasından birkaç cılız ses dışında ses çıkıyor mu? Sadece Türkiye'den ses çıkıyor. Sadece Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'yi yönetenler olarak bizler bu konuda sesimizin sonuna kadar görüşlerimizi ortaya koyacağız."



Kudüs meselesine, Mescid-i Aksa meselesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyleyen Kurtulmuş, "İsrail yönetiminin ortaya koyduğu bu tablo, sadece Müslümanlara karşı yapılan bir zulüm değil. Aynı zamanda geçmişi barış örnekleriyle dolu Kudüs şehrinin tarihi kimliğine yapılan bir saldırıdır, Kudüs'e yapılan bir hakarettir, bunu kabul etmek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ziyaret çağrısını da anımsatarak şunları söyledi:



"Gidebilenlerimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ziyarete gitsin. Oraya gidelim ki oradaki Müslüman kardeşlerimiz yalnız olmadıklarını görsünler. Onların oradaki ticaretlerine, geçimlerine katkılarımız olsun. Orada İslami kimliğin önemli kalelerinden birisi olan Mescid-i Aksa'nın yalnız kalmadığını ortaya koyalım. İnşallah bunun sağlanabilmesini temin edeceğiz."



"15 TEMMUZ, BİR MADALYONUN İKİ YÜZÜ GİBİDİR"



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve öncesinde yaşanan bazı olayları da anlatan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un, "Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketi" olduğunu söyledi.



15 Temmuz'u unutmayacakları ve unutturmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"15 Temmuz, bir madalyonun iki yüzü gibidir. Bir tarafta en hain, en aşağılık bir ihanet hareketi, diğer tarafından da bu toprakların, bu milletin tarih boyunca ortaya koyduğu en büyük kahramanlık destanlarından biridir. 250 şehidimiz ve 2 bini aşkın gazimize şükran borçluyuz. Ayrıca o gün meydanları dolduran, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyen milyonlarca kardeşimize ve o gün dua eden yüz milyonlarca kardeşimize borcumuz var."



Kurtulmuş daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş, belediye şeref defterini imzaladıktan sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den belediyenin çalışmaları ile ilgili brifing aldı.