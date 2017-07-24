Türkiye'den Kabil'deki saldırıya kınama

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.



Türkiye'nin, Afganistan hükümetinin terörle mücadelesine desteği ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmasını bu vesileyle bir kez daha teyit ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Afganistan'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen bu alçakça saldırıların amacına ulaşamayacağına inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Kabil'in Pul-i Sohta bölgesinde, yerel saatle 07.00'de (TSİ 05.30) Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüsün geçişi sırasında bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla meydana gelen saldırıda 24 kişi hayatını kaybetmişti.