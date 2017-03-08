AB Bakanı Çelik'ten Juncker'e sert yanıt!

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Juncker'in Lüksemburg televizyonuna verdiği demeçte, Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere yanıt verdi.



Çelik, Juncker'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerinin aynen kendisine iade edilecek bir açıklama olduğunu ve Türkiye ile Almanya arasında süren bir tartışmaya AB Komisyonu Başkanı olarak karışmasının onun işi olmadığını belirtti.



Juncker'in işinin Almanya'nın hükümet sözcülüğü olmadığını ve komisyon başkanı olarak görev yapması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



"Olaylara Avrupa Komisyonu olarak baksaydı, Bakanlarımızın vatandaşlarımızla toplanma hakkının engellemesini eleştirmesi gerekirdi. Juncker, Avrupa'nın içinde olduğu krizlere hiçbir mantıklı çözüm sunamazken, Türkiye'ye karşı ırkçılarla aynı dili kullanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanının işi bellidir. İşini düzgün yapmayan herkes Türkiye'ye saldırarak kendi sorumluluğundan kaçıyor.



Dünya ve Avrupa için zor bir dönemden geçilirken, Juncker'in tek yaptığı, çözümsüzlüğü çözüm olarak sunmaktır. Başkan olarak, Avrupa halklarına karşı sorumluluklarını hatırlatıyoruz kendisine. Ve AB değerlerine uygun bir dil kullanmasını öneriyoruz."