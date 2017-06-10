Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı'nca İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konuta onay vermesi kınandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınıyoruz. Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." denildi.