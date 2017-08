Türkiye'den Irak'a vize yatırımı

Irak-Türkiye geçişlerinde dünya standartlarında vize güvenliği sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının teşviki ile Gateway Management firması tarafından yatırımı yapılan Duhok Vize Başvuru Merkezi törenle açıldı.

Elektronik olarak verilen C-1 vizesi, yerini dünya standartlarında üst seviye güvenlik sağlayan "Etiket Vize"ye bırakıyor. Gateway Management firmasının Bağdat, Duhok, Süleymaniye ve Erbil şehirlerinde 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla kurduğu resmi vize başvuru merkezleri hizmete girdi.



Bu 4 vize merkezinden biri olan Duhok Vize Merkezinin resmi açılışı, Duhok Valisi Ferhad Etruşi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak ile çok sayıda bölge milletvekili ve üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Duhok Valisi Etruşi, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Duhok'ta da konsolosluk açılmasını beklediklerini söyledi. Açılan vize merkezinin Duhok halkı tarafından sevinçle karşılandığını dile getiren Etruşi, "Halkımız bu resmi vize başvuru merkezine itibar etsin." dedi.



Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu İnam da Irak'tan gelen yoğun vize taleplerine yetişmekte zorlandıklarını, bu 4 vize kabul merkezinin hizmete girmesiyle Irak vatandaşlarına çok daha modern ve sağlıklı vize verilebildiğini ifade etti.



Vizelere son onayın kendileri tarafından verildiğine işaret eden İnam, "Türkiye'nin güvenliği ve Iraklıların sağlıklı hizmet alabilmesi için bu merkezler büyük önem arz ediyor" diye konuştu.



GÜNDE 4 BİN VİZE KAPASİTESİ



Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Çakmak ise 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de 26 ülkenin vize başvuruları için hizmet verdiklerini belirterek, Irak'ta da olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.



Çakmak, şöyle konuştu:



"Burada, Avrupa'ya verdiğimiz vize hizmetlerinin daha üstünde servis vermeye başladık. 2016 yılında bizi bu konuda görevlendiren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca, desteklerinden dolayı değerli başkonsolosumuza, Iraklı yetkililere ve neye ihtiyacımız olursa arkamızda olacaklarını belirten yerel otoriteye teşekkürlerimi sunuyorum.



Irak'ta dünya standartlarının üzerinde vize kabul merkezleri kurduk. Erbil'de başlatmış olduğumuz vize başvuru merkezi çalışmalarını Süleymaniye, Bağdat ve Duhok'a taşıdık. Toplam 4 bin 700 metrekarelik kapalı alan yarattık. 191 kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. Irak halkı için günde 4 bin vize verebilme kapasitemiz var. Yılda 800 bin etiket vize verebilecek durumdayız."



Söz konusu vize merkezinin Türkiye'ye en yakın nokta olan Duhok için çok önemli olduğuna vurgu yapan Çakmak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizleri bu bölgelerde teşvik eden en büyük unsur da, sayın cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, 'En zor coğrafyalarda bile biz Türk milleti olarak, ecdadımıza yakışır bir gururla her şeyi başarmak zorundayız ve başaracağız' sözleri olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımız bu bölgeye ve halkına büyük önem gösteriyor. Dolayısıyla vize merkezlerinin açılmasının ilişkilerde çok büyük rolü olacağı ortada."



"MEVCUT C-1 SİSTEMİ SUİSTİMALE AÇIK"



Çakmak, etiket vize uygulamasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Etiket vize uygulamasının hem Türk hem de Iraklı yetkililer tarafından en güvenli uygulama olarak kabul gördüğünü bildiren Çakmak, şunları söyledi:



"C-1 vizelerinin kaldırılacak olması, Türkiye'nin sınır güvenliği, belge güvenliği ve ulusal güvenliği için çok önemli. Çünkü, geçici bir sistem olarak öngörülen C-1 vizeleri hiçbir batılı devlet tarafından kullanılmıyor. Zira çok düzenli ve yüksek hassasiyette yürütülecek vize merkezleri ile çelişiyor. Dışişleri Bakanlığımız tarafından geçici olarak başlatılan bu uygulamanın bir an evvel durdurulmasını bekliyoruz.



Mevcut C-1 sistemi suistimale açık. Bu sitemdeki güvenlik risklerinin ne kadar büyük olduğu ortada. Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden geçen göç hareketi azalmış olsa da durmayacak. En önemli sorun da Türkiye'nin güvenliği. Yüksek kontrollü vizeler, Türkiye'ye olan güveni artırır, turisti ve yatırımcıyı teşvik eder. Vize kabul merkezlerimizde her zaman en doğru, en hızlı ve en güvenli çözümü sunuyoruz. C-1'in kaldırılabilmesi için gerekli alt yapı kuruldu."



Konuşmaların ardından Duhok Vize Başvuru Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Konuklar vize merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.