Türkiye'den Hollanda'ya iki ayrı nota

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.



Notada, Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi.