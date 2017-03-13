Son Dakika!
13 Mart 2017 11:46 | Son Güncelleme: 13 Mart 2017 11:47

Türkiye'den Hollanda'ya iki ayrı nota

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.

Türkiye'den Hollanda'ya iki ayrı nota

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.

Notada, Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi.

Etiketler: hollandatürkiyedışişleri bakanlığınota


0Yorum Yap