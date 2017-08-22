Türkiye'den Gürcistan'a yangınla mücadele desteği

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki orman yangınını söndürmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından iki helikopter Gürcistan'a gönderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan iki helikopter, sabah erken saatlerde Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Tiflis'teki orman yangınını söndürmek üzere Gürcistan'a gönderildi.



Bakanlık, bu sene KKTC ve Makedonya'ya da orman yangınlarının söndürülmesine destek amacıyla helikopter göndermişti.