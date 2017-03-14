Türkiye'den Güney Sudanlılara destek

Türk Kızılayı ile Sudan Ez-Zübeyr Yardım Kurumu'nun, Güney Sudanlı göçmenlere destek amacıyla ortak çalışma programı başlatacağı bildirildi.

Sudan Haber Ajansı SUNA'ya göre, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili Naci Yorulmaz ile Zübeyr kurumunun Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Abdulfettah başkent Hartum'da gerçekleştirdiği görüşmede, insani yardım alanında işbirliği ve deneyim paylaşımı konusunda görüş birliğine vardı.



Abdulfettah, Zübeyr Kurumu'nun faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili bilgi verdiklerini ve Türk Kızılayı'nın programları hakkında da bilgi aldıklarını kaydetti. Abdulfettah, tarafların, Güney Sudanlı göçmenlere destek amacıyla ortak çalışma programına başlama konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.



Türk Kızılayı önceki gün de Sudan Kızılayı ile insani yardım alanında mutabakat zaptı imzalamıştı.



Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile eski Yardımcısı Riek Machar arasında 2013'te başlayan iç savaş nedeniyle 328 bini aşkın kişi Sudan'a göç etmişti.