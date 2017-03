Asla ülkemizin geleceği ile konularda bizi susturamayacaksınız

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Asla ama asla ülkemizin geleceği ile konularda bizi susturamayacaksınız. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızla gidip buluşacağız, konuşacağız, onlara anlatacağız." dedi.

Kılıç, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu (TÜGEF) tarafından Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişten bu yana çok badireler atlattığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siyasi hayatınız içerisinde çok engellemelerle karşılaştınız. Sizin önünüze suni engeller koydular." şeklinde seslenen Kılıç, Erdoğan'ın okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi hayatınının bitirilmek istendiğini vurguladı.



Geçmişte, Erdoğan hakkında "Muhtar bile olamaz" manşetleri atanların şu anda kendisini, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, seçilmiş ilk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak" yazdıklarını dile getiren Kılıç, "Bu siyasi mücadele içerisinde belli bir noktadan sonra bizim gibi genç kardeşlerinize, yanınızda yer alma şerefini yaşattınız. Bu andan itibaren şunu söylüyoruz, '15 Temmuz gecesi bu ülkeyi karanlığa gömmeye çalışanlara, siz aslında 2002'de AK Parti'yi kurarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken mesajı vermiştiniz, 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı'." şeklinde konuştu.



15 Temmuz gecesi darbecilerin, ülkeyi karanlığa gömmeye kalkıştığı sırada, Erdoğan'ın, "Hayır, bir daha asla. Milletim benimle beraberdir" dediğini anımsatan Kılıç, "Meydanlara' dediniz. Bu millet sizin arkanızda yürümedi, koştu. Koşmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.



Kılıç, yabancı bir futbol kulübünün taraftarlarının, her maç öncesi bir şarkı söylediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"O şarkının sözlerinin başı şu, 'Asla yalnız yürümeyeceksiniz'. Sayın Cumhurbaşkanım, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençliği, bu ülkenin her bir vatandaşı sizin arkanızda yer alacak. Dünyanın neresinde olursa olsun."



Kılıç, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin, şöyle konuştu:



"16 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dünyanın neresinde olursa olsun, gelecek için oy verecek. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu teklifin altında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teklifinin altında imzası bulunan Türk milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri olarak her yerde bunu anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Çünkü bizim size borcumuz var. Bu ülkenin en zor anlarında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en zor anlarında siz dik durdunuz. Geleceğimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında, 2023'te, 2053'de, 2071'de var olması ve ilelebet payidar olması için siz dik durdunuz. Bize düşen görev sizin bu dik duruşunuzun arkasında dimdik durmak, elif gibi dimdik durmaktır."



Ülkenin tüm vatandaşlarının dik durmayı başaracağına olan inancını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:



"Dünyanın çeşitli ülkelerinde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, bizim söz hakkımızı, söyleyeceklerimizi, halk oylaması, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için, dünyanın her yerinde olan vatandaşlarımıza anlatacaklarımızı, anlatmamamız için bir takım suni sebepler, teknik sebeplerle engel koymaya çalışanlar var. Asla ama asla ülkemizin geleceği ile konularda bizi susturamayacaksınız. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızla gidip buluşacağız, konuşacağız, onlara anlatacağız. Ülkemizin geleceği için, diriliş, özgürlük için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyoruz."



Kılıç, programı organize edenlere ve katılanlara teşekkür etti.

"15 TEMMUZ'DA TANKLARI DURDURABİLİYORSA NEDEN MİLLETVEKİLİ OLAMASIN?"



TÜGEF Genel Başkanı Osman Gökçek de,16 Nisan'ın sıradan bir gün olmadığını, tarihe hizmet etme, millete dönüş, büyümenin ve yükselişin önündeki engellerin kalktığı gün olduğunu söyledi.



"Evet' dediğimiz için tarihe hizmet etmekten dolayı şeref duyuyoruz" ifadesini kullanan Gökçek, kendisini dinleyen gençlere, yeni anayasa ile milletvekili seçilme yaşının 18'e düşeceğini hatırlattı.



Askere giden, vatanı için mücadele eden, gerektiğinde canını feda eden gençlerin milletvekili de olabileceğini belirten Gökçek, "15 yaşında Çanakkale'de şehit olabiliyorsa, 21 yaşında İstanbul'u fethedebiliyorsa, 15 Temmuz'da tankları durdurabiliyorsa neden milletvekili olamasın?" dedi.