Türkiye'den Almanya'ya nota!

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, PKK saldırılarından dolayı Almanya'ya nota verildiğini açıkladı.

Bozdağ, PKK saldırılarına ilişkin, ''Alman güvenlik güçlerinin harekete geçmesi lazım. Bu saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman hükümeti sorumludur. Bu saldırılar ayrımcı ırkçı İslam düşmanlarının saldırısıdır. Almanya'nın Ankara büyükelçisine nota verildi. Türkiye burada olup bitenleri yakından takip edecektir.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA