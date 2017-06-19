Türkiye'den 10 bin ton yardım, 10 milyon dolar hibe

Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'ye Ramazan Bayramı vesilesiyle ​​10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatının ulaştırılacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistinlilerin insani koşullarının iyileştirilmesi çabalarına ve ülkenin devlet kapasitesi inşa sürecine güçlü destek verdiği belirtilerek, Filistin’e yönelik çeşitli yardımlarla tüm halka ulaşılmasının amaçlandığı kaydedildi.



Filistin'e insani ve nakdi yardım yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, 10 bin tonluk üçüncü insani yardım sevkiyatımızın Ramazan Bayramı vesilesiyle önümüzdeki günlerde Gazze’ye ulaşması öngörülmektedir. Filistin Hükümeti genel bütçesine 10 milyon ABD Doları nakdi hibe yardımında bulunma kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Türkiye, kronik hal alan elektrik krizinin sahadaki vahim insani durumu daha da ciddileştirdiği Gazze’de 2016 yılında 5 milyon ABD Doları tutarında yakıt tedariki finansmanı sağlamış olup, hali hazırda sorunun orta ve uzun vadeli çözümüne katkı sağlamak amacıyla güneş panelleri yerleştirilmesi üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ilaveten ülkemiz BM’nin Filistin’le ilgili İnsani Fonu’na 500 bin ABD Doları maddi katkıda bulunmaya da karar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Türk Kızılayının Filistin Kızılayıyla iş birliği içinde Gazze’de 15 bin gıda kolisi ve geleneksel bayramlık dağıtımında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 2017 Temmuz ayı itibariyle Birleşmiş Milletler'in Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu’nun Başkan Yardımcılığını ve daha sonra Başkanlığını üstlenecek Türkiye'nin UNRWA’ya düzenli mali ve ayni katkılarının parçası olarak 15 bin ton un yardımı yaptığı kaydedildi.



Kahire’de düzenlenen “Gazze’nin Yeniden İnşası ve Filistin Konferansı”nda Türkiye'nin 2014-2017 yılları için Filistin’e proje bazında 200 milyon dolar yardım yapmayı taahhüt ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 2016 yılı sonu itibariyle söz konusu taahhüdün 138,3 milyon dolarlık kısmının yerine getirildiğini belirtti.



Türkiye'nin tüm Filistin sathında gerek insani yardım gerekse de kalkınma yardımı anlamında çok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, halkı ve bütün kurumlarıyla Filistin Devleti'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.



İSRAİL'İN GAZZE'YE UYGULADIĞI AMBARGOYU AĞIRLAŞTIRIYOR



Filistin'de insan hakları merkezleri, İsrail'in 10 yılı aşkın bir süredir Gazze'ye uyguladığı ambargonun insani ve çevresel şartları ağırlaştırdığını belirtti.



"Filistin" ve "Mizan" insan hakları merkezleri ile Sivil Toplum Kuruluşları Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda Gazze'ye yönelik ambargonun devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.



Filistin İnsan Hakları Merkezi açıklamasında, ambargonun, Gazze nüfusunun yüzde 95'inin Batı Şeria ve yurt dışına seyahat etmesini engellediğini, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulmasının da özellikle sağlık sorunu yaşayanlar olmak üzere tüm Gazze halkının sıkıntılarını daha da artırdığını ifade etti. Açıklamada, çoğunluğu acilen seyahat etmesi gerekenlerden oluşan 30 bin kişinin Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını beklediği kaydedildi.



Mizan İnsan Hakları Merkezi de Gazze'deki belediyelerin yaşanan elektrik krizi nedeniyle atık suları arıtamadığı ve her gün 100 bin metreküp kanalizasyon suyunu denize pompaladığını aktardı. Merkez, elektrik kesintilerinin ve atık suların denize pompalanmasının devam etmesinin Gazze sahillerini bataklığa çevirdiğini vurgulandı.



Bünyesinde 133 kuruluşu barındıran Sivil Toplum Kuruluşları Ağı ise ambargonun olumsuz etkilerinin Gazze'de sağlık sistemini tehdit ettiğine işaret etti.



Gazze'de tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yaşandığı, hastanelerde elektrik kesintilerinin olduğu ve hastaların yurt dışına çıkmasına izin verilmediğinin anımsatıldığı açıklamada, uluslararası camiaya sağlık sektörünü kurtarma çağrısı yapıldı.



İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze'ye ambargo uyguluyor.



