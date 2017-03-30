Türkiye'deki Suriyelilere 25 milyar dolarlık yardım

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de, ihtiyaç sahibi Suriyelilere yönelik yapılan yardımlar 25 milyar doları buldu.

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 25 milyar dolar yardım yapıldı.



İnsani yardımlarda ulaştığı seviye dünyaya örnek olan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani dramlardan Suriye krizinin 7. yılında, sığınmacılara umut olmaya devam ediyor.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç karışıklıklarda, nüfusu 20 milyon olan Suriye'de 13,5 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi. Bu süreçte 4,9 milyon kişi kurtuluşu komşu ülkelere sığınarak buldu.



Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, savaştan kaçan Suriyelilere AFAD koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.



Bu kapsamda AFAD'ın kurduğu 26 barınma merkezinde, sığınmacıların fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezlerde sağlık hizmetinin yanı sıra meslek kursları da veriliyor.



510 BİN SURİYELİ EĞİTİMİNİ TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜYOR



AFAD, kayıp bir neslin oluşmaması için barınma merkezlerinde 82 bin Suriyeli çocuğu da eğitime kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde atılan adımlar sonucunda anaokulundan lise son sınıfa kadar 510 bin çocuğun sokaklardan alınarak, okula devam etmeleri sağlandı. Bunların 245 bini geçici eğitim merkezlerinde, 183 bini ise devlet okullarında eğitime devam ediyor.



TÜRKİYE'DE 200 BİN SIĞINMACI BEBEK DOĞDU



Suriye ve Iraklı sığınmacıların tedavileri kapsamında 840 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde 1 milyon yatan hasta bulunurken, 22,5 milyon poliklinik hizmeti de verildi.



200 bin Suriyeli bebek de gözlerini Türkiye topraklarında açtı. Barınma merkezlerinde anne-çocuk sağlığı alanında hamile ve emziren kadınlar için özel yemek seçenekleri de sunuluyor.



Gıda, gıda harici malzeme, barınma, hijyen, ilaç ve tıbbi malzemeleri kapsayan 1,75 milyar lira değerinde insani yardım, 31 bin 66 araçla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



TÜRKİYE TEK BAŞINA AĞIRLIYOR



Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında 12,1 milyar doları aşkın bir kaynak harcadı.



Uluslararası toplumun, Türkiye'nin bu fedakarlığına katkısı ise yalnızca 526 milyon dolar oldu. Türkiye'de bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca yapılan yardımlar, 25 milyar doları buldu.



Dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlayan Türkiye'yi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF de "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.