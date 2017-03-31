MEB eğitim öğretimde son istatistikleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de örgün eğitimde öğrenci sayısının 17 milyon 319 bin 433 olduğu açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2016-2017 1. dönem" verileri açıklandı. Buna göre, Türkiye'de örgün eğitimden 17 milyon 319 bin 433 öğrenci yararlanıyor.



2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönemini kapsayan verilere göre, örgün eğitimdeki öğrencilerden 14 milyon 684 bin 664'ü resmi, 1 milyon 204 bin 963'ü özel ve 1 milyon 429 bin 806 öğrenci ise açık öğretim kurumlarında okuyor.



Resmi okullarda eğitim gören 14 milyon 684 bin 664 öğrencinin 7 milyon 508 bin 60'ı erkek (yüzde 51,1), 7 milyon 176 bin 604'ü ise kız (yüzde 48,9).



Özel okullarda ise 653 bin 377 erkek (yüzde 54,2), 551 bin 586'sı kız öğrenci (yüzde 45,8) eğitim görüyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 6,96 OLDU



Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı yüzde 6,96 olarak gerçekleşti.



Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82,54, brüt okullaşma oranı ise yüzde 106,94 oldu. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde net okullaşma oranları sırasıyla okul öncesinde 5 yaşta yüzde 58,79 ilköğretimde yüzde 96,51 (ilkokul yüzde 91,16 ve ortaokul yüzde 95,68) ve ortaöğretimde yüzde 82,54 oldu.

LİSELERDE OKULLAŞMA ORANI YÜKSELDİ



2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 67,37 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında yüzde 70,6 olarak gerçekleşirken 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde ise yüzde 82,54'ye yükseldi.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ



Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2015-2016 eğitim öğretim yılında 993 bin 794 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon 5 bin 380 oldu.



Bu öğretmenlerin 881 bin 832'si resmi okullarda, 123 bin 548’i özel okullarda görev yapıyor. Öğretmenlerin yüzde 43,35’i erkek, yüzde 54,3’ü de kadın. Öğretmenlerden 661 bin 846’sı temel eğitim kademesinde görev yaparken yüzde 89,5’i resmi okullarda, yüzde 10,5,’i özel okullarda çalışıyor.

DERSLİK SAYISI YÜZDE 4,7 ORANDA ARTTI



2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde örgün eğitimde 52 bin 695 resmi okul, 9 bin 555 özel okul olmak üzere toplam 62 bin 250 okul bulunuyor.



Ayrıca resmi okullarda 581 bin 667 ve özel okullarda 101 bin 94 derslik olmak üzere örgün eğitimde toplam 682 bin 761 derslik bulunuyor. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel okulların tamamında 651 bin 828 derslik bulunurken 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı yüzde 4,7 oranında artışla 682 bin 761'e ulaştı.