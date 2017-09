Türkiye'de yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşüyor

Türkiye'de otomobil sayısı 12 milyona yaklaşırken ortalama her 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi. Ankara, her 4 kişiye düşen bir otomobille yoğunluğu en fazla il olarak kayıtlarda yer aldı.

Türkiye'de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823'e ulaşırken, ülkede ortalama her 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi.



Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 taşıt bulunuyor. Bunlardan yüzde 53,9'unu otomobiller oluşturuyor.



İl bazında bakıldığında, otomobil sayısının 11 milyon 740 bin 823 olduğu Türkiye'de en fazla otomobil 2 milyon 755 bin 250 ile İstanbul'da kullanılıyor. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 24'üne tekabül ediyor.



Listede İstanbul'u, 1 milyon 343 bin 514 otomobil sayısıyla Ankara izliyor. Başkent'i, 720 bin 824 otomobille İzmir, 464 bin 445 otomobille Antalya ve 457 bin 945 otomobille Bursa takip ediyor.



Otomobil sayısı en düşük şehir olarak Hakkari kayıtlarda yer alıyor. Sadece 2 bin 48 otomobilin bulunduğu bu şehri, 3 bin 187 otomobille Tunceli ve 3 bin 840 otomobille Ardahan izliyor.



BAŞKENT'TE DÖRT KİŞİDEN BİRİ ARABALI



İllerde kişilere düşen otomobil sayısına bakıldığında, nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara olarak belirlendi. Nüfusu 5,3 milyonu bulan Başkent'te kayıtlı 1 milyon 343 bin 514 otomobil bulunuyor. Kentte yaklaşık her 4 kişiye bir otomobil düşüyor.



Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul'da ise kentin 14,8 milyonluk nüfusu dikkate alındığında ortalama yaklaşık her 5,4 kişiden birine otomobil denk geliyor. Mega şehirde her 100 kişiden 19'u araç sahibi.



Öte yandan Hakkari, nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında yer alıyor. Nüfusu 267 bin 813 olan şehirde yaklaşık her 130,8 kişiye bir otomobil düşüyor.