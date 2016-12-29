Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, "Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, "Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Taçi, Türkiye'de bulunmaktan ve dostluklarını teyit etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Taçi, şunları kaydetti:



"Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir. Bundan tavizimiz yoktur. İster Priştine'de, ister Ankara'da, ister Brüksel'de isterse de New York'ta olsun, terörist teröristtir."





