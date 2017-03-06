İşsiz kalan esnafa SSK'lılar gibi maaş bağlanacak

Torba yasada esnaf için de yeni düzenlemeler yapıldı. İşsiz kalan esnaf SSK'lılar gibi maaş alabilecek.

Meclis'ten geçen son torba yasa milyonlarca vatandaşa müjdeli haberler içerirken esnafa da işsizlik maaşı getirdi. Buna göre aynen SSK'lı çalışanlar gibi Bağ-Kur'lu esnaf da işsiz kaldığında maaş alabilecek. Bu maaş aylık 1.422 lirayı bulacak ve 10 ay sürecek.



Bu sayede, kendi işini yapan esnaf da, işyerini kapattığında bir gelire kavuşmuş olacak.



6 AY ÖDENEK İMKANI



Kurulacak olan Esnaf Ahilik Sandığı'na, kapsamdaki Bağ-Kur'lular yüzde 2 oranında prim ödeyecek. Ödenecek prim miktarı ise bu yıl için 35.55 TL olarak belirlendi. Sandığa 3 yıl boyunca son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödeyen esnafa sandıktan ödenek verilecek. 600 gün prim ödeyen esnaf 6 ay ödenek alabilecek.



İŞTE ŞARTLAR



Son 3 yılın içerisinde en az 900 gün prim ödeyen esnafa 8 ay, son 3 yılda 1.080 gün prim ödeyen esnafa ise 10 ay ödenek verilecek.



Sandıktan ödenek alınabilmesi için sandığa prim ödeyen esnafın iflas istemiyle mahkemeye başvurmuş olması veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığını sonlandırmış olması gerekiyor.



ORTAKLAR DA KAPSAMDA



Söz konusu imkandan yararlanacak olanlar ise şöyle belirlendi: - Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar.



- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar.



- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları.



Esnaf Ahilik Sandığı'ndan işsizlik ödeneği alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ödenek süresince Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.



MAAŞ NASIL BELİRLENİYOR?



İşsizlik maaşı aynen diğer çalışanlarda olduğu gibi asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek miktar ise yüzde 80'i kadar olacak.



Buna göre en düşük maaş bu yıl için 711 lira en yüksek maaş ise 1.422 lira olacak.



Bu rakamdan çok küçük miktarda damga vergisi kesilecek.

Kaynak: Sabah