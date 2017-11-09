Türkiye'de 25 bin hasta organ nakli bekliyor

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Fatih Kacıroğlu, Türkiye'de yaklaşık 25 bin hastanın organ nakli beklediğini bildirdi.

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Fatih Kacıroğlu, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği'nce 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 25 bin hastanın organ nakli beklediğini bildirdi.



Türkiye'nin organ bağışını çok iyi yapan bir ülke olduğuna işaret eden Kacıroğlu, "Organ naklinde gerek cerrahi, gerek cerrahi sonrası takipte dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Fakat bizim ciddi bir problemimiz var. O da vefat eden insanların beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları tarafından organlarının bağışlanmamış olmasıdır. Organ nakli yapılabilmesi için organ kaynağına ihtiyacınız var. Bu ya canlı insandan ya da vefat eden insandan olacak." diye konuştu.



Kacıroğlu, insanların organ bağışı konusunda duyarsızlaştığını belirterek, bunun sebebinin de insanların organ bağışını ve beyin ölümünün ne olduğunu bilmediklerini vurguladı.



İnsanların organ nakli konusunda bir fikir sahibi olmadıklarını anlatan Kacıroğlu, şöyle konuştu:



"Organ nakli çok ciddi bir tedavi şeklidir. Hem maliyeti düşük hem de insana ömür uzatıcı etkileri olan yaşam kalitesini artırıcı etkileri olan bir tedavi şeklidir. Biz, vatandaşlarımız yakınları vefattan sonra organlarının bağışlanması hususunda bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Ülkemizde 25 bin organ bekleyen hasta var. Bu insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için organ bağışına ihtiyaç duyuyorlar. Bu insanalara bir umut olabilmek için organ nakline evet demek gerekiyor."



Kacıroğlu, "Organ nakli konusunda medya ayağı çok önemli. Organ nakline gazeteciler vurgu yapacak. Filmlerimizde, dizilerde Türkiye'de olmayan organ mafyasından değil, böyle bir şey yok ülkemizde. Onlar üzerinden reyting kovalamak peşinde değil, organ bağışının önemine, gerekliliğine, lazım olduğuna dair senaryolarla sahneye çıkmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.