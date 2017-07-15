"Türkiye zarar görürse bütün İslam coğrafyası zarar görür"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti zarar görürse bütün İslam coğrafyası zarar görür. Bu memleket için kötü hesap ve niyetleri olanlar akıllarını başlarına alsın." dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Türkiye zarar görürse bütün İslam coğrafyasının zarar göreceğini belirterek, "Bu memleket için kötü hesap ve niyetleri olanlar akıllarını başlarına alsın. Aksi takdirde bundan sonra bu milletin sillesi çok daha sert olur." dedi.



Vali Azizoğlu, eşi Nilgün Azizoğlu ile kentin Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açılan ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında yurdun farklı kentlerinde çektiği karelerin yer aldığı "15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.



Sergi ile ilgili AA Erzurum Bölge Müdür Vekili Hüseyin Yahya Şekerci'den bilgi alan Azizoğlu, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki "demokrasi nöbetleri"nden yansıyan fotoğrafları inceledi.



Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, vatan, millet ve devletin yok edilmeye çalışıldığı hain teşebbüsün birinci yılı olduğunu anımsattı.



Bu teşebbüsü unutturmamak için Erzurum'da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Azizoğlu, "Bu serginin açılışını yapmıştık, şimdi de çocuklarımla gezmek maksadıyla buradayım." diye konuştu.



Türk tarihinin en hain teşebbüsünün 15 Temmuz olduğunu aktaran Azizoğlu, şunları kaydetti:



"Onun için gelecek nesillerin, çocuklarımızın bunu tam idrak ederek yetişmelerini sağlamamız lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize 15 Temmuz'da yaşananları tekrar tekrar, doğru şekilde anlatmak zorundayız. Sergilerimiz de bunun en önemli anlatımlarından bir tanesi. Allah devletimize, milletimize bir daha bu hain olayları yaşatmasın. Eğer Türkiye Cumhuriyeti zarar görürse bütün İslam coğrafyası zarar görür. Bu memleket için kötü hesap ve niyetleri olanlar akıllarını başlarına alsın. Aksi takdirde bundan sonra bu milletin sillesi çok daha sert olur."



Azizoğlu, FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü'nün, sergi alanında karşılaştığı annesi Çiğdem ve babası İbrahim Sürücü ile bir süre sohbet etti.