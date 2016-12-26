Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size bir müjde veriyorum; OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı." dedi.

Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine telekonferansla bağlanan Erdoğan, katılımcıları selamlayıp, emeği geçenlere teşekkür ederek, tünelin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya, oradan da Türkiye'nin diğer yerlerine bağlayan tünel sayesinde Ilgaz Dağı'nın kesintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculuğu karşılayabileceğini anlatan Erdoğan, geçidin aynı zamanda özellikle kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olduğunu vurguladı.



"ILGAZ DAĞI 8 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK"



Erdoğan, 17 kilometrelik bu geçidin, zorlu kış şartlarında sık sık kapandığı için vatandaşların mağdur olduğunu aktararak, "Hizmete açtığımız bu tünelle Ilgaz Dağı 8 dakika gibi kısa bir sürede dışarıdaki hava durumundan etkilenmeden geçilebilecektir. Yaklaşık 4 yılda tamamlan bu projenin başından sonuna, her aşamasında emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere, bakanlarımızı, tüm kurumlarımızı, işçisinden mühendisine inşasında görev alan herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü rakamla 718 milyon, eski rakamla 718 trilyon lira yatırım bedeli olan bu eserin, son aylarda adeta seriye bağladıkları büyük proje açılışlarının şu an itibarıyla son halkası olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Haziranda Osmangazi Köprüsü ile başladığımız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile sürdürdüğümüz açılışlara bugün de Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelini ekliyoruz. Türkiye 2002’de 83 karayolu tüneline sahipti. 14 yılda buna 189 yeni tünel daha ekledik. Kara, demir ve şehir içi tünellerinin toplamında bu sayı 393'e çıkıyor. Az önce sayın Başbakanımız da ifade ettiler, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 18 bin 300 kilometre ilave ile yaklaşık 25 bin kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Şu anda bin 213 kilometredeyiz. Yeni hatların inşası hızla devam ediyor. 29 yeni havalimanıyla 81 vilayeti bulunan ülkemizde 55 havalimanına sahip olduk. İstanbul’da halen inşası süren yeni havalimanımız dünyanın en büyüğü olacaktır."



Eğitimden sağlığa, enerjiden toplu konuta kadar diğer hizmet alanlarında da benzer başarılara imza attıklarının altını çizen Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlediklerini ifade etti.



"2023 HEDEFLERİNİ KİMSE ENGELLEYEMEYECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Hesaplama Sistemine geçilmesiyle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha iyi bir seviyede olunduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi size bir müjde daha veriyorum; nitekim OECD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı. Elbette sıkıntılarımız var. Sınırlarımız içinde ve dışında adeta yeni bir İstiklal Harbi mücadelesi veriyoruz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık. Burada verdiğimiz kayıpları unutmadık. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmadık. Terörle mücadelede yaptığımız fedakarlıkları unutmadık. Ama bütün bunlar aynı zamanda ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya, büyümeye devam ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Türkiye, güvenlik sorunlarıyla birlikte büyüyebileceğini ispat etmiş bir ülkedir. Esasen terör saldırılarının ekonomik saldırılarla desteklenmesinin sebebi işte bu başarıdır."



Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşmalarını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı. "Şu anda sizlerle aynı heyecanı gerçekten Ilgaz Tünelinin o görünen aydınlık yüzünde yaşamak isterdim. Şimdi tabii ekranda izliyorum." diyen Erdoğan, bir kez daha 15 Temmuz şehitlerine, terörle mücadele şehitlerine, Suriye'de El Bab şehitleri ve diğerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gazilere şükranlarını ifade ederek, "Rabbimden onlara da şifalar diliyorum. Bu vesileyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelimizin yapımında, inşasında emeği geçen başta Başbakanımız olmak üzere, bakanlarımıza, bunun yanında yüklenici firmaya, mimarından mühendisine kadar, işçisine kadar herkesi bir kez daha şahsım ve milletim adına kutluyorum. Tünelimiz, yollarımız aydınlık yarınlarımızın müjdecisi olsun." diye konuştu.