Türkiye yakaladı Kanada'ya iade etti

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla ülkesinden ayrılan ve Türkiye'de yakalanan Kanada vatandaşı, gönderildiği Toronto'da gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere ülkesinden ayrılıp geldiği Türkiye'de geçen yıl güvenlik güçlerince yakalanan Kanada vatandaşı Pamir Hakimzade (27), iade edildiği Toronto'da gözaltına alındı.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'den yapılan yazılı açıklamada, ulusal güvenlik soruşturması SACHET Projesi kapsamında görevli RCMP Entegre Ulusal Güvenlik Uygulama Ekibinin, Hakimzade'yi Toronto'da gözaltına aldığı duyuruldu.



Açıklamada, 2014 yılı sonbaharında DEAŞ'a katılmak üzere Kanada'dan ayrıldığı saptanan Hakimzade hakkında, Türkiye'de gözaltına alınmasını takiben 2016 yılı ocak ayı başında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Türk makamları tarafından gözaltına alınan Pamir Hakimzade'nin Kanada'ya gönderildiği bildirilen açıklamada, şüphelinin bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.



Öte yandan, RCMP Ulusal Güvenlik Cezai Operasyon Sorumlusu Lise Crouch, yaptığı açıklamada, "Kanada ulusal polis gücü olan RCMP olarak yurt içi ve yurt dışındaki terörist suç faaliyetlerine ve ulusal güvenlik soruşturmalarına kapsamlı ve zamanında yanıt vermek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu başarı tüm polislerindir." dedi.

Kaynak: daeş