Türkiye ve Rusya terörle mücadele toplantısı düzenleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Mart'ta Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Mart'ta Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.



Başkent Moskova'da yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Zaharova, terörle mücadele konusunun Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinde önemli bir gündem maddesi haline geldiğini belirterek, "29 Mart'ta Moskova'da 2 ülke dışişleri bakanlıkları himayesinde, terör ve organize suçlarla mücadele konularının görüşüleceği bir toplantı düzenlenecek. Bir önceki toplantı geçtiğimiz kasım ayında Ankara'da yapılmıştı." dedi.



Maria Zaharova, toplantıda Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov'un başkanlık etmesinin planlandığını da belirtti.