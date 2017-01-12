Türkiye ve Rusya doğru istikamette

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, "BM Astana'yı destekliyor. Başta Türkiye ve Rusya olmak üzere İran ve diğer taraflar iniş çıkışlara rağmen ilerleme kaydediyorlar, fakat bu doğru istikamette bir ilerleme." dedi.

Uluslararası Suriye Destek Grubunun, İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği Suriye'deki ateşkese büyük oranda uyulduğunu, fakat kuşatma altında bulunan ve gıdaları bitmek üzere olan bölgelere hala insani yardım ulaştırılamadığını belirtti.

De Mistura, Suriye'de en çok endişeli oldukları konunun Barada Vadisi'ndeki su sorunun olduğunun altını çizerek, "Bu Şam'da 5 milyon kişiyi etkiliyor. Aldığımız bilgiye göre vadideki 5 köy hükümetle anlaşmaya vardı. Bu güzel bir haber. Fakat, birisi su kaynağını elinde bulunduran iki köyde henüz anlaşmaya varılamadı. Dolayısıyla bu konunun askeri bir tırmanışa dönüşmesi için eli kulağında bir tehlike var ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da Şam halkı için su konusunda bir çözüm olmayacak. Biz suyun Şam veya başka bir bölgede siviller için hayati önceliği olduğunu kanaatindeyiz."

"BM ASTANA'YI DESTEKLİYOR"

Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili görüşlerini de paylaşan de Mistura, şunları kaydetti:

"BM Astana'yı destekliyor. Başta Türkiye ve Rusya olmak üzere İran ve diğer taraflar iniş çıkışlara rağmen ilerleme kaydediyorlar, fakat bu doğru istikamette bir ilerleme. BM sürekli bilgilendiriliyor ve destek için hazırız. Astana'daki görüşmelerin başarılı olmasını ve Cenevre'deki toplantıya yol gösterici olmasını umut ediyoruz."