Türkiye ve KKTC'den arama kurtarma tatbikatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı"nın karadaki ilk safhası tamamlandı.

Girne'deki St. Hilarion bölgesinde gerçekleştirilen tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile bazı bakanlar ve diğer yetkililer izledi.



Tatbikatın karadaki ilk safhası, Tümgeneral Yıldırım'ın konuşmasıyla başladı.



Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Yıldırım, KKTC'nin hava sahası ve karasularında arama kurtarma yetkisinin KKTC'ye ait olduğunu, batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa'nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sular ve hava sahasında ise Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu vurguladı.



"TATBİKATIN AMACI TÜRKİYE VE KKTC'NİN İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ DENEMEK"



Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2017 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, kara ve deniz olmak üzere iki safhada ve üç senaryoya dayanılarak icra edileceğini anlatan Yıldırım, kara safhasının ardından, Gazimağusa açıklarında ise deniz safhasının gerçekleştirileceğini belirtti.



Tümgeneral Yıldırım, tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma unsurlarını geliştirme, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye ve KKTC'nin imkan ve kabiliyetlerini deneme olduğunu vurguladı.



Yıldırım, tatbikatın kara safhasına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Havacılık Birlik Komutanlığı, Özel Görev Kuvvet Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü itfaiye ve polis unsurları ile Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı unsurları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir arama kurtarma uçağı ile bir arama kurtarma helikopterinin katıldığını sözlerine ekledi.



SENARYO



Tatbikatta senaryoya göre, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan seferini yapan özel havayolu şirketine ait bir uçağın, acil durum çağrısı yapması, aynı zamanda uydu destekli arama ve kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin alınması üzerine, KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma helikopterlerinin, zorunlu iniş yapan uçağın yerini tespitinin ardından, arama kurtarma ihtisaslı personel, helikopterlerle uçak enkazı yakınlarına indirildi ve Türkiye'den arama kurtarma teşkilatı da destek için geldi.



İlk etapta, uçak etrafında bulunan yaralılar, helikopterler vasıtasıyla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine nakledildi. Uçaktaki yolcular Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afetlerde Arama ve Kurtarma Timi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar Sağlık Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada, uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eğitimli köpeklerle yapılan aramalar neticesinde, yamaç ve ağaçlık bölgelerde bulunan ağır yaralılar da yine helikopterlerle hastaneye sevk edildi.