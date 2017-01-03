Türkiye ve KKTC tam bir işbirliği içinde

KKTC Başbakanı Özgürgün, Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs sorununun çözümünde ve ikili ilişkilerde tam bir işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı Ankara'da ziyaretinin ardından Kıbrıs'ta çözüm arayışlarını, müzakere sürecinde gelinen son noktayı ve ikili ilişkileri değerlendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la gündemi uzun ve kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Özgürgün, "Çok olumlu izlenimlerim var. Tamamen görüş birliği içinde olduğumuzu gördüm, gerek Kıbrıs konusunda gerekse KKTC ve Türkiye arasındaki mali ve ekonomik politikalar, yatırımlar ve iç meselelerle ilgili olarak. Tam bir işbirliği içerisinde görüş birliği içerisinde hareket edeceğimiz bir dönem var." diye konuştu.



"KIBRIS TÜRK TARAFININ DA MUTLAKA BİR 'B PLANI' VARDIR"



Özgürgün, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Cenevre'de 9-12 Ocak tarihlerinde hem taraflar arasında ikili görüşmelerin, hem de Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı beşli toplantının yapılacağını hatırlattı.



Mevcut duruma rağmen Kıbrıs konusunda çözüm noktasına gelmeyi arzu ettiğini belirten Özgürgün, "Şunu ortaya koymak lazım. Rum tarafı yıllardır oyalıyor. Bu oyalama nereye kadar gidecek? Eğer bu görüşmelerde bir sonuç çıkmazsa Kıbrıs Türk tarafının da ana vatan Türkiye'nin de mutlaka söyleyeceği söz vardır, bir 'B planı' mutlaka vardır." dedi.



"KIBRIS TÜRKİYE İÇİN HEM MİLLİ DAVA, HEM STRATEJİK MESELE"



Özgürgün, Türkiye'nin KKTC'ye her zaman özel anlam atfettiğini söyledi.



Özgürgün, hem son zamanlarda düzenlenen terör eylemleri hem de Suriye, Irak, Lübnan, Filistin ve İsrail'e dair gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Kıbrıs'ın Türkiye için stratejik olarak da önemli olduğunu belirterek, "Kıbrıs konusu dendiği zaman Türkiye için hem bir milli davadır, hem bir stratejik meseledir. Hem de Doğu Akdeniz'deki dengeler anlamında bir üstür Kıbrıs." diye konuştu.



Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar adanın Yunanistan'a bağlanması için mücadele ettiğini söyleyen Özgürgün, "Kıbrıs Rum tarafının öyle ayrı, bağımsız bir devlet olacağım diye bir derdi yok. Böyle bir söylemi yok. Tek derdi var, Yunanistan'la birleşmek. Yunanistan her ne kadar şu anda ekonomik sıkıntıda olsa da, aslında baktığınız zaman yayılmacı anlayışından vazgeçmiş değil. Duraksamaya girdi ekonomik krizden dolayı ama, düzeldiği anda yeniden ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin KKTC'deki etkin ve fiili varlığının bir santimine dahi dokundurmayız"



Müzakere sürecinde garantiler konusunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin KKTC'deki varlığını dile getirenin Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı olduğunu belirten Özgürgün, "Türkiye'nin adadaki varlığına ve askeri anlamda bulunuşuna hep başından beri 'Türk askeri gitsin' diyorlar. Peki sorduğumuz zaman, 'İngiliz askeri de gitsin mi?' ona cevap yok. Yalnız Türk askerinin gitmesiyle Kıbrıs'ta sorun çözülmez. Daha da büyür." dedi.



Özgürgün, "Kıbrıs Türk halkının ve KKTC hükümetinin net olarak ortaya koyduğu bir şey var: Ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili, ki o da TSK'nın oradaki askeri varlığıdır, bundan asla vazgeçmemiz mümkün değil. Bunu pazarlık konusu dahi etmeyiz, bir santimine dahi dokundurmayız. Burada da Türkiye ile tam bir görüş birliğimiz var." diye konuştu.