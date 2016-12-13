Türkiye üzerinden 636 milyon dolarlık petrol satışı

IKBY, Ceyhan Limanı üzerinden uluslararası piyasalara ekimde 636 milyon dolarlık petrol ihraç etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından ekim ayında petrol boru hattı vasıtasıyla Ceyhan Limanı'nı üzerinden 636 milyon 364 bin 810 dolarlık petrol ihracatı yapıldı.



IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Erbil yönetimince ekimde Ceyhan Limanı üzerinden 16 milyon 766 bin 563 varil petrol ihraç edildi.



Bu ayda IKBY'de toplam petrol üretimi 19 milyon 36 bin 203 varil oldu. Günlük ortalama petrol üretimi ise 614 bin 71 varile ulaştı. Ceyhan üzerinden ihraç edilen petrolün ortalama varil fiyatı 39,32 dolar oldu.



Söz konusu ayda petrol sevkıyatından IKBY, 416 milyon 511 bin 598 dolar kar elde etti. 219 milyon 853 bin 212 dolar ise üretici firmalar ve maliyetlere ayrıldı.

Kaynak: AA