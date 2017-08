Türkiye-Ürdün ortak bildirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptığı görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı.



Bildiride, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş başa görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, iki liderin çeşitli alanlardaki iş birliğinin kardeş halkların yararı yönünde geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı kapsamlı görüşmeler yaptığı vurgulandı. Bildiride, "İki lider ayrıca bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın ilerletilmesi ile Ortadoğu'daki son gelişmeleri de ele aldı." ifadesine yer verildi.



Diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünü idrak etmekte olan Ürdün ve Türkiye'nin karşılıklı saygıya dayanan köklü ve kardeşçe bağlara sahip olduğunun altının çizildiği bildiride, "Taraflar, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin pekiştirilmesinin önemini vurgulamış, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırma yollarını ele almış ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini teminen iki ülke yetkilileri arasında iş birliğinin artırılması için çağrıda bulunmuşlardır." ifadesine yer verildi.



Bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah'ın, her iki ülke özel sektörünü, ekonomik iş birliğini geliştirmeye dönük çabalarını sürdürmeye, muhtelif sahalardaki yatırım fırsatlarını araştırmaya, karşılıklı ziyaretleri ve uzmanlık paylaşımını artırmayı teşvik ettiği vurgulandı.



Kral 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma ve güvenlik alanlarında devamlı ve yakın eşgüdüme olan ortak ilgilerine işaret edilen bildiride, iki ülke arasında bu alanlarda artan iş birliği seviyesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.



Suriye'ye komşu olan ve bu ülkedeki krizin yansımalarından en fazla etkilenen iki ülke arasında yapılan görüşmelerde, mülteci krizi ve iki ülkenin tüm dünya adına omuzladıkları ağır yüklerin gündeme geldiği belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Taraflar, sınırdaş ülkelerin mülteci krizinden kaynaklanan ekonomik, toplumsal ve güvenlik baskılarıyla başa çıkabilmelerini teminen uluslararası toplumca verilen desteğin seviyesinin yükseltilmesine ve artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. Kral Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkeyi ilgilendiren bazı bölgesel ve uluslararası meselelerle bölge ülkelerine dönük temel sınamaları görüşmüştür. Taraflar bölgedeki hızlı gelişmeler ışığında eşgüdümün sürdürülmesinin önemine vurgu yapmıştır. İki lider, Suriye ihtilafına Suriye halkının beklentilerini karşılayan, Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza eden, kan dökülmesini, ızdırabı ve şiddeti durduran ve mültecilerin geri dönüşüne imkan tanıyan bir siyasi çözüme Cenevre süreci marifetiyle ulaşılmasının önemi üzerinde mutabık kalmışlardır.



İki lider, Cenevre sürecinin Suriye'de hakiki bir siyasi çözüme doğru ilerletilebilmesi için sahada çatışmasızlığın sağlanmasına duyulan ihtiyacı vurgulamıştır. İki lider, Astana görüşmelerinin, 30 Aralık 2016'da ülke sathında ilan edilen ateşkes ve 4 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan çatışmasızlık muhtırası vasıtasıyla bugüne kadar sahadaki durumu yatıştırmakta oynadığı olumlu role işaret etmişlerdir. İki lider, aynı şekilde, Ürdün-ABD-Rusya üçlü görüşmelerinin Suriye'nin güneyinde bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına yönelik bir ateşkes sağlanmasındaki başarısını da takdir etmişlerdir. Bu çabaların, Suriye'deki tüm husumetin sona erdirilmesine ve Suriye halkının kabul edeceği bir siyasi çözüme ulaşılmasına dönük geniş kapsamlı çabanın bir parçası olarak gerçekleştirildiğini vurgulamışlardır."



"ORTADOĞU'DAKİ MERKEZİ SORUNU TEŞKİL EDEN FİLİSTİN MESELESİ ÇÖZÜLMELİ"



Filistin meselesine de değinilen bildiride, Kral 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ortadoğu'da merkezi sorun teşkil eden Filistin meselesinin çözülmesi gereğini bir kez daha teyit ettiği aktarıldı.



Bildiride, "İki lider, ihtilafın, 4 Haziran 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail'le barış ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına imkan sağlayacak iki devletli çözüm temelinde sona erdirilmesine dönük Filistin-İsrail müzakerelerinin ciddi ve etkin bir şekilde başlatılmasının önemini vurgulamışlardır." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanları üzerindeki Haşimi Hadimliği ve Ürdün'ün bu sorumluluğu yerine getirmekteki özel rolünün önemine dikkati çektiği belirtilen bildiride, "Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'te yaşanan son kriz sırasında İslam Zirvesi Dönem Başkanı olarak gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamıştır." ifadesine yer verildi.



"TÜRKİYE VE ÜRDÜN, IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANA"



İki liderin, Irak hükümetinin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki çabaları ve Irak ordusunun bu yöndeki kazanımlarını takdir ettiği vurgulanan bildiride, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazasının öneminin altını çizdiği belirtildi.



Bildiride, "İki lider, Irak'ın, tüm kesimleri kapsayan ve Irak toplumunun tüm unsurlarının haklarını güvence altına alan bir siyasi süreç vasıtasıyla ilerleme ve istikrar sağlamaya yönelik çabalarına desteklerini ifade etmişlerdir. İki lider, terörizme karşı yakın işbirliğinin devam ettirilmesinin önemini teyit etmiş, terörün herhangi bir dinle bağlantılandırılmasına karşı uyarıda bulunmuş ve terörle askeri, güvenlik, kültürel ve ideolojik boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesi için çağrıda bulunmuşlardır." ifadeleri kullanıldı.



Kral 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ürdün'ü, Türkiye'yi ve kardeş halklarını hedef alan alçak terör saldırılarının tümünü en güçlü ifadelerle kınadığı bildiride, iki tarafın, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele için daha güçlü uluslararası ortaklığa ve bu küresel tehdidi besleyen siyasi, sosyal ve ekonomik sebepleri ortadan kaldırmaya matuf daha fazla çaba gösterilmesine olan ihtiyaca dikkat çekildi.



Bildiride, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'ün Türkiye'de yaşanan darbe girişimi karşısında verdiği desteğe, Ürdün'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) karşısındaki tutumuna ve FETÖ yapılarına karşı aldığı tedbirlere ilişkin takdirini yineledi." ifadesi kullanıldı.



İki liderin, hoşgörü, birlikte var olma ve karşılıklı saygının önemini belirterek, uluslararası ilişkilerin temeline diyalog ve diplomasinin hakim olması gerektiğine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:



"Görüşmelerinin sonunda Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare ve yakın iş birliğini sürdürmenin, ikili ilişkileri her boyutuyla ilerletme ve geliştirmenin önemini vurgulamışlardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Ürdün Haşimi Krallığı Kralı 2. Abdullah İbn El Hüseyin'e ve Ürdün hükümeti ile halkına kendisine gösterdikleri konukseverlik için şükranlarını ifade ederek, Kral 2. Abdullah'ı yakın gelecekte ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye davet etmiştir."