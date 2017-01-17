Türkiye teknik adam değişiminde ilk sırada

Spor Toto Süper Lig, 8 teknik direktör değişikliği ile Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinin önünde yer aldı.

Bu sezon 8 teknik direktör değişikliğine sahne olan Spor Toto Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesiyle kıyaslandığında ilk sırada yer aldı.



TÜRKİYE'Yİ ALMANYA VE İSPANYA TAKİP ETTİ



Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.



Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.



SÜPER LİG'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER



Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.



Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.



SÜPER LİG'DE EN UZUN SÜRE GÖREVDE KALAN İSİM ABDULLAH AVCI



Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.