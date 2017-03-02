Suriye sınır hattında kuş uçurtulmayacak

Suriye hudut hattında alınan önlemler ve sınır fiziki güvenlik sistemleri sayesinde yasa dışı sınır geçişlerinde ve kaçakçılığın önlenmesinde büyük başarı sağlandı.

Suriye hudut hattında alınan önlemler ve sınır fiziki güvenlik sistemleri sayesinde yasa dışı sınır geçişlerinde ve kaçakçılığın önlenmesinde büyük başarı sağlandı.



Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerine basın turu düzenlendi, sınır hattında alınan tedbirler paylaşıldı. Tura, aralarında yabancıların da bulunduğu 32 basın kuruluşundan 59 gazeteci katıldı.



TÜRKİYE - SURİYE SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTULMAYACAK



Basın turu kapsamında ilk olarak 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Kilis'teki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı ziyaret edildi. Burada 1. Hudut Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç, komutanlığının sorumluluk alanındaki sınır olayları ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.



Buna göre, Suriye siyasi sınır hattının üzerine modüler duvar inşasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Duvar inşaatının hemen arkasında mayınlı alanın ardından bazı bölgelerde hendekler ve güçlendirilmiş kafes tel engeller bulunuyor. Tel engellerin bittiği alanda ise hudut birliklerinin devriye yolları, bu yolların arkasında ise birinci ve ikinci derece askeri yasak bölgeler buluyor.



Ayrıca güvenlik gerekçesiyle ilan edilen geçici askeri güvenlik bölgeleri de, gerek yasa dışı geçişlerin gerekse kaçakçılığın engellenmesinde büyük rol üstleniyor.



HUDUT HATTININ GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DE



Hudut hattının karşısında güvenliği sağlayan bir devlet olmadığı için Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Türkiye tarafından tek taraflı olarak sağlanıyor.



Bu kapsamda hudut karakolları, gerek karakol çevresinin gerekse sınır hattının güvenliğinin sağlanmasında ayrı bir önem taşıyor.



Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemlerinin yanı sıra 20 metre uzunluğunda kulelere takılan termal kameralarla sınır gece gündüz kontrol ediliyor. Zırhlı aracın üzerine monte edilen kulelerdeki kameralar aracılığıyla da duvarın arkasındaki gelişmeler kontrol altında tutuluyor.



Alınan önlemlere rağmen duvarı, merdivenle tırmanarak veya altından kazdıkları tünelle geçmeye çalışan kaçaklar da güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanıyor.



Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında Suriye sınırına yaklaşık 826 kilometre modüler beton duvar yapılması planlanıyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan çalışmaların ardından duvarın yarıya yakın bölümü tamamlandı. Geri kalan bölümün bitirilmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.



ALAY KOMUTANI ALBAY KILINÇ



1. Hudut Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç, 169 kilometre uzunluğunda sorumluluk sahası bulunan Komutanlığının, sınır fiziki güvenlik sistemleri sayesinde sınırdan araç ve atlı yapılan yasa dışı sınır geçişleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçildiğini vurguladı.



Alınan tedbirlerin ardından yasa dışı geçişi ve kaçakçılık teşebbüslerinde önemli azalmanın yaşandığını anlatan Albay Kılınç, “Hudutlarımızı milletimizin güvenine layık olacak şekilde korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.