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20 Aralık 2016 16:22 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2016 17:06

Suriye'de çözüm için ortak bildiri kabul edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krize çözüm bulmak için yapılacakların belirlendiği ortak bir bildiri kabul ettiğini söyledi.

Suriye'de çözüm için ortak bildiri kabul edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krize çözüm bulmak için yapılacakların belirlendiği ortak bir bildiriyi kabul ettiğini söyledi.

Türkiye-Rusya-İran işbirliğinin Doğu Halep'ten sivillerin tahliye edilmesini ve silahlı grupların ayrılmasını sağladığını belirten Lavrov, "Tahliyelerin, bir iki gün içinde sona ereceğini düşünüyorum. Bu durum üçlü formatın verimli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA

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