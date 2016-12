Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek

Başbakan Yıldırım, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecektir. Bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecektir." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Dün gece bir menfur saldırı sonucu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi hayatını kaybetti. Terör bir kez daha alçak yüzünü gösterdi. Bu olay, şüphesiz Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Ama kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın Türkiye-Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecektir. Bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecektir." dedi.



Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de, Rusya'da, bölgemizdeki istikrarsızlıkların giderilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bu yönde de emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak. Ne yaparsa yapsınlar, Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler."



"YENİ HAVALİMANIMIZI 2018 YILININ 26 ŞUBATINDA DEVREYE ALACAĞIZ"



Başbakan Yıldırım, "İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden." dedi.



"TÜRKİYE'NİN ESERİ OLDUĞU KADAR İNSANLIĞIN DA ESERİDİR"



Yıldırım,"Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde iki kıtayı birleştiren asrın projesi Marmaray'ı hizmete almıştık. O gün bugün 160 milyondan fazla İstanbullu her gün Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'la geçiyor. Geçtiğimiz haziranda Osmangazi, ağustosta Yavuz Selim'i hizmete aldık. Şimdi Avrasya Tüneli. Bu büyük eser önce İstanbul'un, önce Türkiye'nin eseri olduğu kadar insanlığın da bir eseridir. Marmaray'ın kardeşi Avrasya milletimizin bir eseridir, sizin eserinizdir çünkü sizin duanız ve desteğiniz olmasaydı bu eserleri tabii ki yapamazdık." diye konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDAKİ AĞABABALIRINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"



Başbakan Yıldırım, "Biz bu eserleri, İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin üzerine inşa ediyoruz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup ortaya çıkaracağız."

Kaynak: AA