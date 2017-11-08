Türkiye Romanya'ya karşı zorlanıyor

İki ülke A milli takımları arasında geçmişte yapılan 25 maçtan sadece 5'ini Türkiye kazanırken, Romanya 13 galibiyet elde etti, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Hazırlık maçında yarın deplasmanda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlardaki istediği sonuçları elde edemedi.



İki ülke ekibi, şu ana dek 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü Romanya, sadece 5'ini Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti.



Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 47 golle yanıt verdi.



Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 11'i Romanya'da oynadı.



A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 9'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.



İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken, milli takım Bükreş'teki grup mücadelesini 2-0 kazandı.



DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ



A Milli Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda yaptığı maçlarda kötü bir performans sergiledi.



İki ülke A milli takımları Romanya sınırları içinde 11 maç yaparken, bunlardan 8'ini ev sahibi, ikisini Türkiye kazandı, bir maç da berabere sonuçlandı. Altısı özel, 5'i resmi bu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Romanya 29 golle yanıt verdi.



Resmi maçlarda ise Türkiye, deplasmanda Romanya ile 5 kez karşılaştı ve yalnızca 1 galibiyet alabildi. Üçü Dünya Kupası elemeleri, birer tanesini de Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Balkan Kupası olmak üzere bu 5 resmi karşılaşmada Türkiye 2 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.



Deplasmanda Romanya karşısında ilk galibiyetini 1 Mayıs 1925 tarihinde Bükreş'te yapılan özel maçta 2-1'lik skorla alan ay-yıldızlı ekip, ikinci galibiyetini 10 Eylül 2013'te Bükreş'te oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 2-0'lık skorla elde etti.



Türkiye, Romanya karşısında deplasmandaki 11 maçın, 10'unda gol yerken, 6'sında gol atamadı.



İLK MİLLİ MAÇ ROMANYA İLE



Türk Milli Futbol Takımı'nın 94 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım unvanını da taşıyor.



Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.



MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM



Ay-yıldızlı ekip, 94 yıllık tarihinde geride kalan 553 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.



Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 25 maçta tam 47 kez havalandırdı.



Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, 94 yıllık tarihinde en çok maçı da 25 kezle Romanya ile yaptı.



