Türkiye özel yetenekli öğrencilerini seçiyor

Özel yetenekli 36 bin dolayında öğrenci için farklılaştırılmış eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM'e yeni öğrenci seçim süreci, 13 Kasım Pazartesi başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yeteneklilerin eğitiminin MEB tarafından açılan Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapıldığını anımsattı.



Türkiye genelinde 81 ilde 117 merkezde hizmet veren BİLSEM'lerde ilkokul, ortaokul ve lise çağında yaklaşık 36 bin özel yetenekli öğrencinin eğitim aldığını aktaran Güngör, özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM'in yanı sıra destek eğitim odalarından da yararlanabildiğini vurguladı.



Özel yetenekli öğrenci tanılama döneminin 2015-2016 eğitim öğretim yılında başlatılan uygulamayla ilk defa tablet bilgisayarlarla birinci sınıf düzeyinden itibaren yapılmaya başlandığını hatırlatan Güngör, uygulamanın 2017-2018 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini kaydetti.



2017-2018 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM'lere öğrenci seçme sürecine 13 Kasım Pazartesi'den itibaren sınıf öğretmenlerinin öğrencilere ilişkin gözlem formlarını doldurulmasıyla başlanacağını bildiren Güngör, daha sora öğrencilerin grup tarama uygulamalarına alınacağını söyledi.



BARAJ ÜSTÜNDE KALAN TÜM ÖĞRENCİLER BİLSEM'DE EĞİTİM ALACAK



Grup tarama uygulamasını geçen öğrencilere uluslararası standardizasyonu sağlanmış testler uygulanarak bireysel incelemelerinin yapılacağını anlatan Güngör, yapılan test sonucunda belirlenen barajın üstünde puan alanların tümünün BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanacağını bildirdi.



Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulamasına ilişkin örneklerin yer aldığı BİLSEM 2018 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü'nün hem Android hem IOS platformlarında yayında olduğu bilgisini paylaşan Güngör, öğrencilerin uygulamayla grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgi edinebileceklerine, sorularla ilgili pratik yapabileceklerine işaret etti.



