Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı final müsabakasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.



Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.



Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.



Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.