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28 Temmuz 2017 20:01 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2017 20:09

Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkek Milli Voleybol Takımı şampiyon

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı final müsabakasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Avrupa ve dünya şampiyonu unvanıyla bu organizasyona katılan ay-yıldızlılar, müsabakayı 25-22, 25-21 ve 25-23'lük setler sonucunda kazanarak altın madalyayı elde etti.

Öte yandan karşılaşmanın üçüncü setinde, skor 14-14 berabere iken Ukrayna, hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildi. Yaklaşık 7 dakika duran müsabaka, Ukraynalı antrenör ve yöneticilerin ikna edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Voleybol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

Etiketler: erkek milli voleybol takımıişitme engelliler olimpiyatları


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