Türkiye Nijerya'daki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya'da birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı intihar saldırıları kınandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Konduga bölgesinde düzenlenen intihar saldırılarında birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Mashalari köyünde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği çifte intihar saldırısında 15 kişi yaşamını yitirmiş, 43 kişi yaralanmıştı.