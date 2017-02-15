Türkiye isterse Katar LNG göndermeye hazır

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Sada, Katar'ın Türkiye'ye uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderdiğini belirterek, "Türkiye ne zaman isterse bu LNG'yi göndermeye hazırız." dedi.

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Türkiye'ye uzun yıllardır sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gönderdiğini belirterek, "Miktarlar konusunda kısıtlaması olmayan iki aktif anlaşmamız bulunuyor. Türk müşterilerimiz ne zaman isterse bu LNG'yi göndermeye hazırız." dedi.



Al Sada, Katar'da iki ülke arasındaki enerji ilişkileri konusundaki soruları yanıtladı.



Türkiye ile imzalanan LNG anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Al Sada, "Var olan iki anlaşma kapsamında Türk tarafının istediği zamanda Katar istenilen miktarda LNG'yi göndermeye hazır. Yani miktarlar konusunda bir kısıtlama yok. Geçmişte ilişkimiz bu şekilde devam etmişti, bundan sonra da aynı şekilde sürecek. Katar, Türkiye'ye her zaman öncelik tanıyor. Bu da sadece enerji değil her alandaki mükemmel ilişkilerimize dayanıyor." diye konuştu.



Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasını 'mükemmel' bulduğuna da değinerek, "Biz Türkiye'ye gönderdiğimiz LNG ile diğer yatırım fırsatlarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Önümüze gelen fırsatlar üzerinde de duruma göre çalışıyoruz. Türkiye şu anda doğalgaz depolama ve alım kapasitesini arttırıyor. Ben Türkiye'yi attığı bu adımlar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi için mükemmel bir politika. Ayrıca atılan adımlar Türkiye'ye kaynaklara erişim konusunda esneklik de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin toplam spot LNG ithalatının toplam doğalgaz ithalatı içindeki payı yüzde 5,15 düzeyinde bulunuyor. Türkiye 7 farklı ülkeden spot LNG ithalatı gerçekleştirirken, bu alımların yüzde 68,5'ini Katar'dan sağlıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Aralık 2015'teki ziyareti sırasında, BOTAŞ ile Katar milli petrol şirketi arasında, Türkiye'nin bu ülkeden uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalanmıştı.