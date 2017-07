Türkiye Mescid'i Aksa için ayakta

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Türkiye genelinde protesto ediliyor.

İsrail, Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen gösteriler ve basın açıklamalarıyla kınanıyor. "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında", "Mescid-i Aksa'ya sahip çık" gibi sloganlarla gerçekleştirilecek gösterilerde, İsrail'in uygulamaları protesto ediliyor.



İSTANBUL



Bayrampaşa'da bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Genç İnisiyatif Platformu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.



Yahya Kemal Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla eylem düzenledi.



"Kudüs bizimdir bizim kalacak", Kudüs'e selam direnişe devam" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi.



Platform Sözcüsü İsmail Aşçı yaptığı açıklamada, Allah tarafından Mescid-i Aksa'nın mübarek kılındığını ve Müslümanlara emanet edildiğini söyledi.







İsrail'in yarım asırdır işgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı zulme daha ne kadar seyirci kalınacağını soran Aşçı, şöyle konuştu:



"Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa Müslümanlara kapatılmıştır. 'Ezanı yasaklama' cüreti gösterilmiştir. Kız kardeşlerimiz yerlerde süründürülmekte, Aksa'nın imamı darbedilmektedir. İsrail, biz Müslümanlar ses çıkarmadıkça, adeta 'yavaş yavaş ısınan suya atılan kurbağa' hikayesinde olduğu gibi kutsallarımızı yavaş yavaş yok ederek emellerine yaklaşmaktadır. Neden sesimiz çıkmıyor? Neden sadece seyirci kalıyoruz? Yoksa Hadis-i Şerif'te buyrulduğu gibi; biz Müslümanlar olarak üzerimize vehim mi geldi! Yani dünyayı fazlaca sevdik de ölümden korkar mı olduk? Sayıca çok olmamıza rağmen, adeta selin önünde sürüklenen çer çöp haline mi geldik? Evet, maalesef geldik… Dünyayı sevdik, zulme sessiz kaldık… Bu sebepledir ki Allah, kafirlerin kalplerinden bizlere karşı olan korkularını kaldırdı."



İsmail Aşçı, Filistin başta olmak üzere dünyanın her yerinde Müslümanların zulüm altında olduğunu ifade ederek, artık mazlumun feryadının arşa dayandığını kaydetti.



Allah'ın indinde tek dinin İslam olduğunu aktaran Aşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ey Müslüman! Mescid-i Aksa şerefindir. Kudüs onurundur. O mübarek topraklar, tıpkı Mekke, Medine gibi kutsalındır, Allah'ın sana emanetidir. Ey Müslüman mahşerde Rabbinin huzuruna çıkacak yüzün olması için ayağa kalk. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a gerçekten ümmet olabilmek için ayağa kalk. Ecdadının emanetine sahip çıkmak için ayağa kalk. Gelecek neslinin seni rahmetle yad etmesi için ayağa kalk. Sen ayağa kalk ki diz çöksün batıl. 'Öldür' korkularını ki yaşasın İslam. Ses ver ki duyulsun arşta duan. Vakit silkinip ölü toprağından, uyanma vaktidir. Mazlumun yanında durup, zalime karşı 'bir olma' vaktidir. Unutma! 'Harekete geçmediğin sürece, zulmü dua ederek durduramazsın.' Devlet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak ve en önemlisi her bir fert olarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Her kanaldan dünyaya sesimizi duyurmalıyız. İsrail mallarını boykot etmeliyiz. Önce harekete geçmeli, sonra dualarımızla Rabbimizden yardım dilemeliyiz."



Basın açıklamasının ardından grup üyeleri, parktan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne yürüdü.



MALATYA



Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ise Hacı Yusuf Taş Camisi önünde toplandı.Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, siyonizmin son oyununun Mescid-i Aksa olduğunu belirti.

Yaşanan olayların İsrail'in dediği gibi basit bir güvenlik olayı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Biz İsrail'in güvenlik kavramından ne anladığını iyi biliyoruz. Mescid-i Aksa'da son zamanlarda yaşananlar, İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın en önemli halkasıdır." dedi.







ADANA



Adana'da cuma namazı çıkışı 5 Ocak Meydanı'nda bir araya gelen STK temsilcileri vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







MARDİN



Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'nde cuma namazı çıkışı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterildi. Kentte 57 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen basın açıklamasına katılanlar, slogan attı ve tekbir getirdi.









Müslümanların ilk kıblesindeki kuşatma ve baskının artarak sürdüğünü, bundan dolayı Filistinlilerin yüzyıllardır Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanı korumak için bedel ödediğini kaydeden Tepe, ancak Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların sahip çıkması gereken bir mabet olduğunu vurguladı.



DİYARBAKIR



Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına Cuma namazının ardından tarihi Ulucami önünde tepki gösterdi.







KOCAELİ



İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri, Kocaeli'de protesto edildi. İzmit ilçesinde TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği öncülüğünde AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan grup, cuma namazının ardından ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına açıklamayı TÜGVA Kocaeli Teşkilat Koordinatörü Muhammed Hanefi Akbulut yaptı.







GAZİANTEP



Gaziantep'te cuma namazı çıkışı Alaybey Camisi önünde bir araya gelen bir grup vatandaş, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







BOLU



Bolu'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar İsraili'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







ERZİNCAN



Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Erzincan'daki sivil toplum kuruluşları üyelerince Camii Kebir Camisi önünde protesto edildi.







ZONGULDAK



Zonguldak'ta, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.





TRABZON



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki göstermek amacıyla Trabzon cuma namazı sonrası İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılınabilmesi için Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde "Kızgınlık Cuması" adı altında protesto gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi cuma namazı kılındı.







SAMSUN



Samsun'da çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, kınandı.







KIRKLARELİ



Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşları üyelerince Şevket Dingiloğlu Parkında protesto edildi.







BAYBURT



Bayburt'ta TÜGVA, AGD, MGV, İHH ve Memur-Sen üyeleri, Saat Kule Meydanı'nda bir araya gelerek Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tepki gösterdi.







MUŞ



İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Muş'ta protesto edildi.







BATMAN



Batman'da Mustazaflar Cemiyeti Batman Şubesi öncülüğünde bir raya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







KİLİS



Kilis'te Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, cuma namazının ardından Kayabaşı Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.







VAN



İsrail'in, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de protesto edildi. Van Sivil Dayanışma İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda toplandı. Burada Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere çeşitli sloganlar atarak tepki gösteren vatandaşlar, Kudüs'te yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.







GİRESUN



Giresun'da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, sivil toplum kuruluşları üyelerince protesto edildi.







ORDU



Ordu'da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, sivil toplum kuruluşları üyelerince protesto edildi.







HATAY



Hatay'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar İsraili'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







MERSİN



Mersin'de cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde bir araya gelen Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri ve vatandaşlar İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi.







YALOVA



Yalova'da, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, protesto edildi. Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) bünyesindeki 30 sivil toplum kuruluşuna üye grup Cuma namazı çıkışında Yalova Merkez Camisi bahçesinde toplandı.