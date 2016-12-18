Türkiye Maarif Vakfı Avustralya’da iki okul açacak

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün temaslarda bulunmak üzere geldikleri Avustralya’da ilk etapta, biri Sydney diğeri Melbourne’da olmak üzere iki okul açacaklarını söyledi.

Avustralya’nın Sydney ve Melbourne kentlerinde çeşitli temaslarda bulunan Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Melbourne başkonsolosluğu yerleşkesinde Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.



Toplantıda vakfın kuruluş amacı, yapacağı faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi veren başkan ve mütevelli heyeti üyeleri, vakıf olarak ilk etapta önce Sydney’de ardından da Melbourne’da iki okul açacaklarını söyledi.



Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Akgün, Avrupa’dan sonra en güçlü Türk toplumunun yaşadığı ülkelerden biri olan Avustralya’ya Türk toplumunun eğitim ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek okullar açmak amacı ile geldiklerini belirtti.



Sydney ve Melbourne’da toplum temsilcilerinin yanı sıra, siyasetçiler, akademisyenler, iş adamları, avukatlar, sivil toplum kuruluşları, cami yöneticileri ile bir dizi görüşmelerde bulunduklarını aktaran Akgün, "Gecikmiş de olsa en kısa zamanda hem Melbourne’da hem de Sydney’de öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için okullar açmak istiyoruz." dedi.



Avustralya’daki FETÖ yapılanmasına da değinen Akgün, 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu yapılamaya bağlı okullardan öğrencilerini alan velilerin okul bulmakta zorluk çektiklerini, açacakları okullarla Türk öğrencileri başkalarına muhtaç etmeyeceklerini ifade etti. Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradaki vatandaşlarımızın bir kısmı çocuklarını FETÖ’nün okullarına da gönderiyorlardı. 15 Temmuz'dan sonra pek çoğu öğrencilerini oralardan aldılar ama gönderecekleri okul bulmakta zorlanıyorlar. Kamu okullarına veya diğer özel okullara göndermek istiyorlar ancak oralarda da bekleme listesine alınıyorlar. Bu insanların mağdur edilmemesi için Türkiye Maarif Vakfı, kuruluş amacına uygun olarak, buralarda yeni okullar açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel öncelikleri doğrultusunda, vatanına milletine bağlı, sadakatli aynı zamanda rekabete hazır, kaliteli eğitim verecek imkanlar sağlamak durumunda."



Türkiye Maarif Vakfı’nın Avustralya gibi yerlere alternatif eğitim kurumları açmasının, FETÖ gibi örgütlere karşı alınacak en önemli tedbirlerden biri olduğunu dile getiren Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı’nın tek amacı FETÖ ile mücadele etmek değil ama zaten siz bu boşluğu doldurduğunuz zaman bu tür yapılara gerek de kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Haziran 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmayı hedefliyor.