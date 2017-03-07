Türkiye, Kuzey Kore'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının şiddetle kınandığı belirtilirken, bu ülkenin söz konusu fırlatmalarla, sonuncusu Kasım 2016'da kabul edilen 2321 sayılı karar olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararlarının yeniden açıkça ihlal edildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Kuzey Kore, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermeli ve ilgili BMGK kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Kuzey Kore'ye kendisine ve uluslararası topluma faydası olmayan ve bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren çatışmacı davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.