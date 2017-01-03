Türkiye küresel cellatlara taviz vermeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ne yaparsanız yapın, Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya "Yine hüzünlü, yine acı doluyuz. Umut ve heyecan içinde karşıladığımız 2017'de terör bir kez daha zalim yüzünü gösterdi." diyerek başladı.



Türkiye'nin asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefinde bulunduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanında olduğunu dile getirdi.



BAHÇELİ: TÜRKİYE KÜRESEL CELLATLARA TAVİZ VERMEYECEK



"Hedef esasen Türkiye'dir. Hedef milli birlik ve kardeşliğimizdir." ifadesini kullanan Bahçeli, "Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler FETÖ'yü, IŞİD'i, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Terör örgütlerinin kökünü kurutmak önemli olduğu kadar, bunları destekleyen, elinden tutan, besleyip palazlandıran asıl suçlularla yüzleşmek, daha da ötesi hesaplaşmak mecburi hal almıştır." değerlendirmesinde bulundu.



"YOK ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"



Bahçeli, bildik yöntemlerle, şablon politikalarla, klasikleşmiş uygulamalarla terör örgütlerinin durdurulamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Bu durum karşısında terörizmi döktüğü kanda boğmak, teröristleri tümden imha etmek için ya bir yol bulmalıyız ya da bulamıyorsak yeni bir yol yapmalıyız. Türkiye, hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Ödediğimiz bedeller çok ağırdır. Karşı karşıya olduğumuz zincirleme suikast dehşet vericidir. Bu darboğazdan çıkmalıyız. Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayız. Biliniz ki terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz, bir başka şansımız yoktur ve bu, ancak ve ancak yeni bir Milli Mücadele ruhuyla başarılabilecektir. Aksi halde terörizm Türkiye'yi yutacaktır.



"TEHLİKE ÇOK YAKIN, ÇOK BÜYÜK VE ÇOK CİDDİ"



Bahçeli, amaçlarının eleştiri olmadığını, eğer olsaydı siyasi sorumluları yerden yere vuracak pek çok konunun çıkacağını belirterek, "Türkiye uçurumun kenarındayken, milletimiz feryat figan ederken sert ve amansız siyasi tenkitler, yoğun tartışma ve polemikler kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilakis terörizme karşı teşkil edilmesi gereken ortak cephe ve ortak akıl hasar alacaktır. Bizim de buna hiç niyet ve hevesimiz yoktur." dedi.



Maruz kalınan tehlikelerin "çok yakın, çok büyük ve çok ciddi" olduğunu kaydeden Bahçeli, hunhar saldırıların Türk milletinin tamamına yönelik olduğunu söyledi.



Kurşunların, aynı zamanda MHP'li, AK Parti'li, CHP'li ve bir başka partili ayrımı yapmadığını vurgulayan Bahçeli, "Bombalar dil, din, köken ve yöre farkı gözetmeksizin patlatılmaktadır. O halde karşımızda gittikçe yayılan husumet yangınını söndürmek, hızlanan şiddet seline hep birlikte set çekmek ertelenemez, geciktirilemez bir ihtiyaçtır. Durmak akılsızlıktır. Buradayız, buna sonuna kadar varız ve hazırız. Geçmişte yedi düvele yenilmedik, Allah'ın izniyle terörizme de boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Nice kuşatmaları yardık, yine yaparız." diye konuştu.



"TÜRKİYE NAMERDE EL AÇMAYACAK"



Devlet Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'nin, Suriye topraklarında, terörün kaynağında milli beka ve güvenliği için yaptığı mücadeleye, İstanbul'da adeta cevap verilmiştir. Bu kanlı eylem aziz milletimize adi ve hayasız bir meydan okumadır. Ne yaparsanız yapın, Türkiye namerde el açmayacak, küresel cellatlara taviz vermeyecektir." dedi.