Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine gidildi

Türkiye Futbol Federasyonu, kupada statünün değiştiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nın yeni statüsünü açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 04.08.2017 tarih 61 sayılı toplantısında 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nü kabul etti." denildi.



Alınan kararda grupların kaldırılarak, maçların eleme usulüne göre oynanacağı belirtildi.



Kupada, ilk 4 turun tek maç eleme üzerinden, 5. eleme aşaması ve sonrasındaki son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ise çift maç üzerinden oynanacağı bildirildi.



Statüde, final müsabakasının ise yine tek maç üzerinden tarafsız sahada yapılacağı aktarıldı.