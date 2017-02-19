Türkiye Kupası'nda şampiyon Banvit

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Basketbolda İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Banvit, Anadolu Efes'i 75-66 yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.



Anadolu Efes, karşılaşmaya Brown'un basketiyle başlarken, Banvit ilk sayılarına Vidmar ile ulaştı. Dunston ve Cedi Osman ile sayılar üreten rakibi karşısında Vidmar ve Theodore ile etkili olan Bandırma ekibi, 4. dakikayı 8-6 önde geçti. Boyalı alanda Vidmar, dış atışlarda da Orelik'in sayılarıyla rakip savunmayı aşan Banvit, 8. dakikasına 19-12 üstün girdiği çeyreği 23-14 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Banvit, Orelik ve Chappell'in sayılarıyla kontrolü elinde tutarak 13. dakikaya 29-21 önde geçti. Brown ve Honeycutt ile farkı azaltmaya çalışan rakibine Theodore ile karşılık veren Banvit, 17. dakikaya 35-28 önde girdi. Takımların sayı üretmekte sıkıntı çektiği çeyreğin son dakikalarında Kulig ile hücum ribauntlarını toplayan Banvit, soyunma odasına 38-32 üstün gitti.



Her iki takımın da çok top kaybı yaparak başladığı 3. çeyrekte Theodore ile sonuca giden Bandırma ekibi, 23. dakikayı 6 sayı farkla (36-42) önde geçti. Brown'un pota altından ürettiği sayılarla etkili olmaya çalışan Anadolu Efes, savunmada Vidmar ve Orelik'i durdurmakta zorlanınca, 28. dakika 50-42 Bandırma temsilcisi lehine geçildi. Banvit, final çeyreğine 52-44 üstün girdi.

Banvit, son periyotta oyunun kontrolünü elinde tuttu. Orelik ile 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet bulan Banvit, 32. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 44-55. Kulig'in hem skora hem de ribauntlara katkı vermeye devam etmesiyle üstünlüğünü sürdüren Bandırma ekibi, son 3 dakikaya 66-58 önde girdi. Anadolu Efes, Heurtel ve Brown basketleriyle bitime 1 dakika 50 saniye kala farkı 3 sayıya (63-66) düşürdü. Chappell'in 3 sayılık basketiyle rahatlayan Banvit, farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 75-66 galip ayrıldı.



- KUPA TÖRENİ



Banvit, maçın ardından kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın elinden aldı.



Anadolu Efes'e ise madalyalarını TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.



Bu arada final maçının "en değerli oyuncusu" Banvit'ten Jordan Theodore seçildi.

Salon: Ankara



Hakemler: Mehmet Keseratar, Murat Biricik, Özlem Yalman



Anadolu Efes: Brown 25, Cedi Osman 4, Granger 5, Can Maxim Mutaf, Dunston 12, Heurtel 6, Honeycutt 12, Doğuş Balbay 2, Thomas



Banvit: Muric 2, Orelik 17, Vidmar 11, Chappell 11, Theodore 19, Tolga Geçim 3, Kulig 12, Furkan Korkmaz, Merthan Mutlu



1. periyot: 14-23



Devre: 32-38



3. periyot: 44-52



5 faulle çıkan: 36.46 Honeycutt, 39.35 Granger (Anadolu Efes)