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04 Nisan 2017 22:05 | Son Güncelleme: 04 Nisan 2017 22:08

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist!

Türkiye Kupası'nda Başakşehir, 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisarspor'u Adebayor ve Mehmet Batdal'ın golleriyle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1-1'in rövanşında Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir maçtan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

AKHİSAR-BAŞAKŞEHİR: 0-2

AKHİSAR: Lukac, Muğdat, Onur, Larsson, Tolga, Orhan, Adu, Sissoko, Alper, Samardzic, Caner

BAŞAKŞEHİR: Ufuk, Caiçara, Epureanu, Attamah, Alparslan, Mahmut, Emre Belözoğlu, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

Gol: dk. 23 Adabayor, 90+4 Mehmet Batdal (Başakşehir)

Etiketler: Türkiye Kupası yarı finalistlerTürkiye Kupası


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