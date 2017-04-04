Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist!
Türkiye Kupası'nda Başakşehir, 1-1'in rövanşında deplasmanda Akhisarspor'u Adebayor ve Mehmet Batdal'ın golleriyle 2-0 yendi ve yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1-1'in rövanşında Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir maçtan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
AKHİSAR-BAŞAKŞEHİR: 0-2
AKHİSAR: Lukac, Muğdat, Onur, Larsson, Tolga, Orhan, Adu, Sissoko, Alper, Samardzic, Caner
BAŞAKŞEHİR: Ufuk, Caiçara, Epureanu, Attamah, Alparslan, Mahmut, Emre Belözoğlu, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor
Gol: dk. 23 Adabayor, 90+4 Mehmet Batdal (Başakşehir)